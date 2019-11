San Siro, ora la palla passa ai club. Riescono a stare alle richieste avute?

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Cerchiamo di mettere qualche punto fermo nella questione stadio. La legge, e sottolineo la legge, dedicata agli stadi dice che una volta che è stata decisa dal consiglio comunale la pubblica utilità, le squadre devono presentare un progetto definitivo che viene sottoposto nuovamente ad approvazione. Siamo in questa situazione, oggi. Ripeto: la palla è in mano ai due club. Sono loro che devono trovare una soluzione. Ed è per questo che continuo a stupirmi quando, tra Gazzetta dello Sport, Corriere e altri media un po' ovunque, leggo titoli tipo "Milan e Inter chiedono chiarezza". Secondo me la situazione è quantomai chiara. Beppe Sala ha chiesto di salvare San Siro e di non cementificare. Riescono a fare un progetto che rispetti queste due prescrizioni? In caso positivo, hanno fatto bingo. In caso negativo, sono problemi grossi per loro. Perché io non credo che esista una vera opzione per le squadre, e soprattutto per l'Inter, fuori da Milano. Puzza di bluff.

Piccola promozione: volete vedere un confronto al femminile tra le amministratrici delegate delle più grandi multinazionali e il governo? Se il tema vi interessa, il 2 dicembre alle 11 vi aspettiamo alle Stelline di Corso Magenta. Registratevi su www.italiadirezionenord.it. Ehi: presenta la mitica Manuela Donghi!