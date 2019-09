San Siro, Populous svela il progetto: guglie e vetro come il Duomo. FOTO

San Siro, i progetti per il nuovo stadio presentati il 26 in diretta streaming

Il 26 settembre Milan e Inter presenteranno i progetti selezionati per il nuovo stadio, oltre al piano di riqualificazione urbana che interesserà l'area di San Siro. Per coinvolgere cittadini e tifosi, la presentazione potrà essere seguire in diretta sulle piattaforme social e tv dei Club, e in live streaming sul sito www.nuovostadiomilano.com, dove verranno inseriti tutti i contenuti relativi al progetto. Continua il confronto dei due club con le istituzioni locali e con tutti i soggetti interessati, proseguendo nel processo iniziato lo scorso mese di luglio con la presentazione all'amministrazione comunale del "Progetto di Fattibilita' Tecnico Economica" del nuovo stadio e del correlato distretto multifunzionale. Proprio ieri il Sindaco di Milano, Beppe Sala , aveva dichiarato in merito: "Mi fa piacere che si andra' anche verso una buona trasparenza rispetto alla cittadinanza. Il calcio e San Siro sono temi talmente delicati che la cittadinanza va coinvolta. Devono decidere le squadre pero'".

Populous svela il proprio progetto: guglie e vetro per richiamare il Duomo

Nel frattempo Populous, uno dei due studi finalisti, ha svelato il proprio progetto, caratterizzato da vetro e guglie per ricordare il Duomo di Milano. Le prime immagini del progetto degli architetti statunitensi mostrano un parallelepipedo coperto di vetro che, anche grazie ad un gioco di luci, ricorda la cattedrale meneghina, legando la storia di Milano al nuovo stadio. All'interno, si possono notare le panchine in tribuna in stile inglese, oltre agli spalti verticali e vicini al campo. Stadio e non solo. "Un distretto rinvigorito attivo 365 giorni l'anno", scrive Populous, presentando anche il progetto per l'intera area: uffici, centro commerciale, due torri, una piazza e aree verdi. Il concept sottolinea la sostenibilita' dal punto di vista ambientale, con pannelli fotovoltaici ed emissioni zero.

"Un nuovo stadio per Milano, un nuovo distretto per Milano", conclude Populous, che giovedi' presentera' il progetto nella sua completezza insieme a Manica+Sportium, l'altro studio rimasto in corsa.