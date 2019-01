San Siro, Sala: 'Ora è sicuro'. Verso la riapertura

Lo stadio di San Siro "e' diventato sicuro", la priorita' e' prevenire gli incidenti che avvengono "fuori". Questo il pensiero del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine del comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, svoltosi questa mattina in Prefettura a Milano.

"Gli ultimi incidenti dentro lo stadio - ha detto Sala - ce li ricordiamo tanti anni fa, quindi c'e' il rammarico perche' quello che e' successo ha fatto passare un'immagine di stadi poco sicuri. Le famiglie possono andarci tranquillamente", secondo il sindaco, visto che da molto tempo all'interno del Meazza non ci sono problemi. Quello che "emerge come priorita'" e' invece il problema della sicurezza all'esterno degli stadi: "La situazione che ci e' stata rappresentata da Questura e Prefettura e' che in termini di sicurezza delle partite di calcio, i problemi sono molto piu' spesso fuori dallo stadio che non dentro. E a Milano e' obiettivamente cosi' da parecchio tempo".

Secondo Sala, la chiusura non e' una buona soluzione: "comprendendo anche le ragioni della chiusura, si deve lavorare perche' cio' non avvenga piu' perche' chiudendo lo stadio ci rimettono i tifosi e le societa'". Per il sindaco di Milano un altro elemento importante e' "una maggiore tempestivita' dell'osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive nella definizione di orari delle partite e dei limiti alla vendita dei biglietti.

L'osservatorio su Milan-Napoli, che e' sabato, si riunira' oggi pomeriggio e ho sottolineato che dal mio punto di vista non va bene, perche' in questo momento il Milan non sta vendendo biglietti ai tifosi napoletani e poi rischia di doverli vendere negli ultimi due giorni. E se dovesse esserci, speriamo di no, uno spostamento degli orari, non si puo' comunicare alle due squadre cosi' a ridosso della partita".