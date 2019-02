San Siro, Sala apre alle proposte di Milan e Inter: "Nuovo stadio? Lo capisco"

San Siro, Sala apre alle proposte di Milan e Inter: "Nuovo stadio? Capisco"

Le richieste avanzate da Milan e Inter per la riqualificazione del nuovo stadio di San Siro vedono il sindaco di Milano Giuseppe Sala possibilista: "siamo disposti, ma nella misura del buon senso". "Inter e Milan stanno valutando due possibilita': ristrutturare San Siro e costruire un nuovo stadio di fianco. Io preferirei che si lavorasse su San Siro, per la storia di quello stadio - spiega Sala -. Ma capisco la preoccupazione delle societa' di gestire un campionato mentre vengono fatti i lavori" . Quindi, aggiunge , "se loro preferissero costruire un nuovo stadio noi non possiamo dire di no e ci ragioniamo a due condizioni: che non ci siano perdite per il Comune, che e' il proprietario di San Siro, e siamo disponibili a ragionare su diritti volumetrici nell'ambito del buon senso".