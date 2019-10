San Siro, Sala apre all'ipotesi del doppio stadio

San Siro, il sindaco di Milano Beppe Sala apre all'ipotesi del doppio stadio a Milano. E confessa: "Non mi convinceva" l'ipotesi di due stadi vicini, "se la destinazione fosse stata la stessa. Ora mi pare che stiano ragionando nell'ottica di conservare il Meazza anche come impianto sportivo, ma non solo".Il vecchio Meazza potrebbe essere destinato ad un'altra funzione. "Forse vista cosi' qualche senso ce l'ha, pero' in questo momento le squadre sono ancora alla fase delle verifiche. Quindi ragioniamoci, ma tutto e' ancora da vedere", ha argomentato Sala.

"Tecnicamente - ha spiegato Sala a margine della presentazione del Giro d'Italia 2020 - lo spazio per due stadi c'e', pero' bisogna capire se ci si sta e se ce lo possiamo permettere. Noi diamo ampia disponibilita' e vediamo cosa succede, noi non siamo ostili rispetto a un nuovo stadio, ma vogliamo capire se in qualche forma il vecchio San Siro potra' essere salvato e recuperato". "Non so come andra' finire, ma lunedi' credo che il consiglio comunale arrivi a una delibera di indirizzo che poi finira' in giunta. Ci sono delle regole urbanistiche da rispettare. Avviamo la discussione con grande attenzione nel far coincidere gli interessi delle squadre e quello pubblico e dei cittadini". "Sarei molto felice se il vecchio San Siro rimanesse - sottolinea Sala -, ma bisognerebbe capire se dal punto di vista economico e' sostenibile la cosa. Non ci sono solo le squadre di Serie A, ma c'e' il calcio femminile e le giovanili che attraggono molto interesse. Oggi e' uscito un sondaggio che dice che sei milanesi su 10 sono contenti del nuovo stadio, ma anche noi leggiamo anche molto affetto da tanti verso San Siro, soprattutto da chi ha piu' anni. Probabilmente un San Siro recuperato potrebbe avere una formula non solo sportiva: serve soddisfare le esigenze dei club a migliorare i ricavi ma anche del Comune di valorizzare un'area importante di Milano".