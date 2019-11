San Siro, Sala: "Non mi opporrò a demolizione se ha senso, ma voglio capire"

Il sindaco Giuseppe Sala vuole un confronto con le squadre Inter e Milan sullo stadio San Siro e sulla possibilità di una sua rifunzionalizzazione. "Voglio un confronto per capire se la mia idea è bislacca o meno, sostenibile o meno, se mi convincono che non c'è via per conservare San Siro non mi opporrò al buonsenso, però voglio capire", ha detto a margine di un evento a Milano sull'argomento Stadio. In generale, "ho espresso la mia posizione attraverso la mia intervista alla gazzetta. Mi pare - ha aggiunto - che nel dialogo con le squadre c'è la disponibilità a sedersi a un tavolo, quello che io chiedo. Spero sia venuto fuori dalle mie parole che non è che noi vogliamo bloccare qualcosa, vogliamo che ogni iniziativa sia allineata con le esigenze della città e dei cittadini e di quel quartiere strano che è San Siro". Lì, a distanza di 400 metri "hai la villa del super ricco e la casa popolare, è veramente unico, non conosco un altro quartiere dove ci sono realtà così diverse così vicine. Se voglio essere coerente con quello che dico devo pensare alla parte più in difficoltà". L'altra cosa, dice Sala, "è l'investimento annunciato: la mia domanda è: non è un fino eccessivo? A loro la risposta". Nel frattempo le squadre valutano anche altre ipotesi, come quella di costruire uno stadio congiunto a San Donato o a Sesto San Giovanni nell’aree ex Falck.