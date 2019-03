San Siro, Sala: "Preferirei lavori su vecchio stadio, Inter e Milan no"

L'ipotesi della costruzione di uno stadio tutto nuovo starebbe prevalendo sull'ipotesi di riqualificazione e ammodernamento dello stadio di San Siro, ma il sindaco di Milano Giuseppe Sala , frena e chiede di parlare sulla base di "cose concrete", cioe' un progetto. "Preferirei che si lavorasse sullo stadio esistente, ma so benissimo dei timori delle due squadre - dice - , cioe' di poter dovere gestire uno o due campionati con i lavori in corso. In questo momento c'e' solo da aspettare il progetto e solo da loro puo' arrivare, spero a questo punto che piu' che altre speculazioni ci arrivino pezzi di carta. Credo che gli incontri tecnici siano stati fatti tutti e servivano anche a chiarire cosa effettivamente si puo' costruire e quali sono i limiti. Adesso - sottolinea - veramente attendiamo un progetto concreto". Sul fatto che abbattere San Siro provocherebbe i 'malumori' dei nostalgici, Sala minimizza. "Dipende da qual e' il progetto - replica - . Ne stiamo vedendo di ogni al mondo, guardiamo solo a Madrid, l'Atletico fa uno stadio straordinario nuovo e il Real progetta di mettere a posto il Bernabeu. Il problema e' la qualita' del prodotto finale che si offre, e adesso senza progetti in mano e' difficile dare un giudizio".