San Siro: Sala, progetto nuovo stadio sia coerente con nostre regole

Del progetto per il nuovo stadio che vorrebbero realizzare Milan e Inter "non ho visto nulla, la settimana prossima consegneranno tutto e a quel punto chiedero' agli uffici, prima di esprimere qualsiasi giudizio, di guardare la coerenza del progetto con le nostre regole prima di tutto". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti della visita che ha definito "di cortesia" ricevuta ieri dai manager delle due squadre milanesi. I club nel frattempo, ha aggiunto, "mi hanno spiegato i motivi per cui ritengono che il nuovo stadio sia la soluzione ottimale", rispetto alla ristrutturazione di San Siro che invece - ha osservato Sala - sarebbe la soluzione migliore per il Comune di Milano. Ad avviso di Milan e Inter "il rischio e' quello di gestire l'attivita' sportiva per un periodo lungo in uno stadio in cui ci sono dei lavori". Anche se "ci sono esempi di citta' dove cio' avviene, altri team hanno scelto una via diversa", ha detto Sala. Il sindaco ha pero' ricordato "che loro proporranno non tanto e solo un nuovo stadio, ma in sostanza un lavoro anche sulle aree intorno a San Siro". In ogni caso dopo la presentazione del progetto da parte delle squadre ci sara' una prima fase "di analisi tecnica che mi impegno a non tenere troppo lunga", ha garantito Sala; poi della proprieta' della stadio "si parlera' ma in una seconda fase perche' devo prima valutare se il progetto e' fattibile rispetto alle nostre regole prima di fare ragionamenti sulla proprieta'".

Durante l'incontro tra il sindaco di Milano e responsabili di Milan e Inter per decidere le sorti dello stadio Meazza le squadre hanno prospettato lo scenario secondo il quale "con grande probabilita', faranno un concorso pubblico a inviti". Lo ha riferito lo stesso sindaco Giuseppe Sala oggi a margine di un evento. Milan e Inter inoltre "hanno accennato al fatto che vorrebbero invitare anche studi di architettura che hanno gia' esperienza nella costruzione di stadi". L'investimento che faranno le societa' sara' "significativo, circa 6 o 700 milioni", cifra che "quasi raddoppia" se si considerano "le attivita' di riqualificazione dell'area", ha spiegato il sindaco. "Quindi - ha concluso Sala - le regole le conoscono, ora vediamo se verranno rispettate. Non e' una cosa che si capisce in un secondo. Ci si lavorera'".

Nel corso dell'incontro con i vertici di Inter e Milan, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha "ribadito" la sua "volonta' di tenere San Siro vivo fino alle Olimpiadi invernali del 2026". Allo stadio si terra' infatti la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali del 2026 che Milano si e' aggiudicata insieme a Cortina. Sala lo ha spiegato questo pomeriggio a margine di un evento e ai cronisti che gli domandavano se una parte dello stadio potrebbe essere salvata il primo cittadino ha risposto: "Bisogna vedere, io non ho il progetto e loro non me l'hanno portato". Le squadre si sono impegnate a portare un progetto entro la prossima settimana.