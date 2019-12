San Siro, Scaroni (Milan): "Due stadi? Idea stupida"

San Siro, il presidente del Milan Paolo Scaroni molto scettico sulla possibilità della coesistenza di due impianti: "Uno dovrebbe spiegarmi in quale paese al mondo nella stessa area ci sono due stadi, uno vecchio e uno nuovo, uno accanto all'altro. Francamente non lo so, non mi ricordo di averlo mai visto. Poi per carità, magari essere 'first' è anche bello, certe volte però magari è un po' stupido".

"Si è molto parlato di ingombro, che ci siano tre, due o un anello è abbastanza irrilevante da un punto di vista dell'occupazione dello spazio", ha spiegato. "Il Comune, come da sua delibera, ci terrebbe a mantenere una vocazione sportiva naturalmente, ma a tenere l'ingombro". "Noi - ha proseguito Scaroni - analizzeremo questa come prima ipotesi che, detta in termini positivi, è un po' innovativa, perché non si sono mai visti due stadi uno a cento metri dall'altro. Qualora questa ipotesi non sia percorribile per quanto ci riguarda, il Comune si è dichiarato disponibile ad analizzare altre ipotesi che riducano l'ingombro. Volumetrie? Non ne abbiamo parlato", ha precisato il presidente rossonero. Quanto alle tempistiche "hanno anche un po' il ritmo della sovrintendenza. L'ideale sarebbe trovare un'intesa con il Comune da sottoporre poi alla sovrintendenza. Idealmente sarebbe questo il processo. Ma noi oggi - ha sottolineato - abbiamo parlato dello stadio attuale, del suo ingombro e di quanto sia compatibile con la costruzione di un nuovo stadio a fianco. Tutti gli altri temi non sono stati trattati, sostanzialmente. Non abbiamo parlato di metri quadri, né di quanto vale il Meazza".