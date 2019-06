San Siro, Scaroni: "Stadio sarà abbattuto e rifatto nella stessa area"

"L'attuale San Siro verra' abbattuto e sara' costruito nella stessa area un nuovo stadio: non sarebbe possibile giocare due partite a settimana in uno stadio in ristrutturazione". E' stata la risposta di Paolo Scaroni, presidente del Milan, all'Agi circa il nuovo stadio del calcio a Milano nella zona di San Siro. Scaroni e' a Losanna assieme alla delegazione italiana di Milano-Cortina per i Giochi olimpici invernali del 2026. Pronti per entrare nell'auditorium dello SwissTech anche l'ad dell'Inter, Alessandro Antonello, e Marcello Lippi, l'allenatore dell'Italia di calcio campione del mondo nel 2006 e oggi citti' della Cina