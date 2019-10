San Siro, tifoso Atalanta caduto: indagine della Procura sui parapetti

C'è una indagine del pool coordinato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano a seguito della caduta di un tifoso dell'Atalanta dal primo anello dello stadio di San Siro a Milano in occasione della partita di Champions di martedì contro la Shaktar. E sotto i riflettori della Procura tornano i parapetti dell'impianto. Dalle immagini raccolte dalle telecamere pare che l'uomo stesse scavalcando una balaustra, mettendosi dunque da solo in una condizione di rischio. E tuttavi per legge i parapetti dovrebbero avere una altezza tale da evitare cadute accidentali ed anche da impedire attraversamenti impropri.