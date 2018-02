stadio san siro meazza

San Siro, vertice tra Comune di Milano, Inter e Milan



"In un clima di piena collaborazione", questa mattina si e' tenuto a Palazzo Marino l'incontro tra i rappresentanti dell'Amministrazione e i vertici di Milan e Inter che avvia il percorso verso il futuro assetto di San Siro. Per quanto riguarda la convenzione dello stadio saranno ripristinate le condizioni in essere precedenti legate all'organizzazione della finale dell'UEFA Champions League del 2016. Si e' inoltre stabilito di avviare una serie di incontri a cadenza mensile da qui all'estate, sempre tra Amministrazione, Milan e Inter, al fine di condividere ed elaborare un percorso comune per il rinnovamento dello stadio.