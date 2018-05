Sana, l'autopsia: "Osso del collo rotto, strangolamento"

Sana Cheema, la 25enne italo pachistana morta a metà aprile in Pakistan in circostanze misteriose, sarebbe stata strangolata: l'autopsia realizzata dal laboratorio forense del Punjab evidenzierebbe che "l'osso del collo è stato rotto". Se fosse confermato, tornerebbe centrale l'ipotesi del "delitto d'onore" legato alla sua morte. Secondo quanto denunciato da alcuni amici della ragazza, ben integrata nella comunità bresciana, la giovane si sarebbe opposta ad un matrimonio combinato. I suoi familiari avevano inizialmente parlato di un incidente o di un malore fatale ed avevano sepolto in tutta fretta la ragazza il 18 aprile. Ma da subito erano emersi i sospetti che avevano portato all'arresto del padre Ghulam Mustafa, del fratello Adnan Mustafa e dello zio Mazhar Iqbal.

Ha scritto su facebook Jabran Fazal, presidente della Associazione Culturale Pak Brescia: "La comunità pakistana di Brescia ha appreso stamane la notizia ed esprime oltre alla rabbia e dolore una forte condanna per questo atroce delitto. Stiamo organizzando una manifestazione di solidarietà e ricordo per Sana Cheema. Appena ci saranno gli aggiornamenti, saremo i primi a diffondere, perché siamo la verità e giustizia".