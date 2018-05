Sana, il padre confessa: "Sì, l'ho strangolata e uccisa io"

Pakistan: padre di Sana confessa di averla uccisa

Avrebbe confessato di aver ucciso la figlia il padre di Sana Cheema, la 26enne italo-pakistana morta il 18 aprile durante un soggiorno nel suo Paese di origine. Secondo quanto riferiscono i media pakistani, Ghulam Mustafa ha raccontato di essersi fatto aiutare da uno dei figli maschi per strangolare la ragazza, che si opponeva a un matrimonio combinato, fino a romperle l'osso del collo.

L'uomo, che ha la cittadinanza italiana, e' agli arresti da settimane in Pakistan insieme al figlio Adnan Mustafa e al fratello Mazhar Iqbal. Il delitto d'onore avvenne il giorno prima della prevista partenza di Sana per l'Italia. L'autopsia sul corpo della giovane, riesumato dalle autorita' pakistane dopo la frettolosa sepoltura fatta dalla famiglia, aveva evidenziato come la ragazza fosse stata strangolata.