Sandro Neri

Sandro Neri è il nuovo direttore del quotidiano Il Giorno: l'attuale vicedirettore subentrerà ufficialmente domani a Giuliano Molossi nel nuovo incarico. Neri ha iniziato il suo percorso al quotidiano milanese nel 1999 e, nel corso degli anni, si e' occupato di cronaca cittadina, di sport e della versione on line della testata e di sport, salendo tutti i gradini della carriera fino alla nomina di vice direttore nell'ottobre del 2015. Numerosi gli auguri da parte del mondo della politica e dell'imprenditoria.

Così il sindaco di Milano Beppe Sala: "Auguro buon lavoro a Sandro Neri, per l'importante compito che lo attende alla direzione di un quotidiano storico, vicino alla gente e attento alla cronaca locale qual è 'Il Giorno'. A Neri, che in questi anni ho conosciuto grazie alla passione con cui ha seguito le vicende di Milano e i sei mesi di Expo, vanno le mie più sincere congratulazioni".

Il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni fa "le mie congratulazioni e i miei migliori auguri a Sandro Neri, nuovo direttore de ‘Il Giorno'". “Neri conosce bene la Regione Lombardia e il nostro territorio, di cui si occupa da anni con puntualita’ e scrupolo, e sono certo che la sensibilita’ maturata gli sara’ utile alla guida di un autorevole quotidiano che guarda al territorio da sempre per vocazione, quale e’ ‘Il Giorno’”. “Auguro quindi al neo direttore e alla redazione un proficuo lavoro – conclude Maroni – nel segno della tradizionale attenzione anche alle realta’ locali, che e’ la cifra distintiva del quotidiano e che lo rende prezioso veicolo di informazione".

Carlo Sangalli, presidente Confcommercio, fa "i migliori auguri" a Neri e definisce Il Giorno "una testata che è da sempre vicina al territorio e in particolar modo alle piccole e medie imprese. In questo momento, ancora di ripresa incerta per la nostra economia, siamo sicuri che il quotidiano saprà essere sempre più attento alle nuove opportunità e problematiche del mondo imprenditoriale. A Sandro Neri rinnoviamo gli auguri più calorosi”.