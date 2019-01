Sangalli a Conte: priorità alle Olimpiadi 2026, bloccare l'aumento dell'Iva

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Questa mattina il presidente della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Carlo Sangalli, e la Giunta camerale, hanno incontrato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Al centro dei colloqui la riforma camerale, le Olimpiadi invernali 2026 e l’aumento dell'Iva con le clausole di salvaguardia. “E' stato un incontro molto positivo - ha dichiarato il presidente Sangalli - e abbiamo trovato il Premier Conte attento ai problemi che riguardano l'economia e lo sviluppo del nostro territorio. E' stato significativo che sia avvenuto nella sede della Camera di commercio che rappresenta tutto il mondo imprenditoriale con 380mila imprese iscritte. Al presidente del Consiglio abbiamo ricordato la necessità di accelerare e implementare la riforma delle Camere di commercio e il loro accorpamento. Una semplificazione importante per essere sempre più efficaci nel sostegno alle imprese”.

Un punto molto rilevante è stato quello relativo alle Olimpiadi invernali 2026. "Come è avvenuto con Expo - ha ricordato Sangalli - la Camera di commercio è pronta a fare la propria parte per sostenere la candidatura e coinvolgere le imprese e il territorio. E nello stesso tempo abbiamo auspicato un impegno diretto del governo a favore di un evento che avrà ricadute positive per tutto il Paese". Infine il presidente Sangalli ha sottolineato come per Confcommercio sia prioritario il blocco dell’aumento dell'Iva, non solo per l'anno in corso, come già deciso dal governo, ma anche per il 2020 e 2021. “Una misura fondamentale - ha sottolineato Sangalli - per evitare un drastico calo dei consumi che avrebbe l'effetto di un freno a mano per la già incerta ripresa economica".