Sanità, Lorenzin: l'Italia ha tutte le chance per avere l'Ema a Milano



"Penso che l'Italia abbia tutte le chance per aggiudicarsi l'Ema a Milano". Così il ministro della Salute Beatrice Lorenzin: "Milano è una città internazionale, al centro dell'Europa. E' in grado di soddisfare le richieste dei lavoratori Ema per il trasferimento"



L'INTERVENTO DEL MINISTRO - "Penso che l'Italia abbia tutte le chance per aggiudicarsi l'Ema a Milano". Cosi' il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, a margine di un incontro a Bruxelles. "Le chance sono concrete e pragmatiche - afferma Lorenzin -. Milano e' una citta' internazionale, al centro dell'Europa. E' in grado di soddisfare le richieste dei lavoratori Ema per il trasferimento".



E aggiunge: "Ha molto di piu' degli standard minimi richiesti per allocare un'agenzia di questo livello tecnologico", ricordando che "siamo al centro di uno dei distretti a piu' alto tasso di concentrazione di ricerca e sanitaria del biomedicale del mondo".



"L'Italia ha gia' stanziato un fondo, allocato presso il ministero della Salute, di 59 milioni di euro per la prima tranche di investimenti sull'Ema - evidenzia -. E' la fiche messa sul tavolo nell'ultima legge di bilancio". "Ci sono tutte le carte per giocare questa partita e vincerla - conclude -. Noi mettiamo tutto sul tavolo, poi sara' una trattativa di capi di stato e quindi si entrera' in una logica piu' complessiva"