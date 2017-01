Sanità, 11 miliardi di opere. Maroni fissa gli obiettivi del 2° mandato

Regione Lombardia

MARONI FISSA GLI OBIETTIVI DEL SECONDO MANDATO IN REGIONE

"La Riforma della sanita', che e' stata approvata ed e' molto importante, e l'attuazione del 'Patto per la Lombardia': 11 miliardi di opere da realizzare". Ecco quali sono gli obiettivi per il secondo mandato di Roberto Maroni alla guida della Regione Lombardia, quel mandato che l'attuale presidente regionale spera di ottenere alle elezioni del 2018 e per il quale ha annunciato ufficialmente che correrà.

"PROGRAMMA APERTO A TUTTI"

"Faremo un programma per prossimi cinque anni: chi sottoscrivera' quel programma e si impegnera' a sostenermi nella sua attuazione e' benvenuto". Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha risposto alle domande del Tgr, che ha dedicato un capitolo anche al tema delle alleanze per le prossime elezioni regionali. Il governatore, ha dato per sicura la presenza 'civica' a sostegno della corsa al suo secondo mandato. "Una lista civica - ha detto - ci sara' sicuramente. Nel 2013 la creammo in poco tempo e prese il 10 per cento come consensi".

NEL 2017 REFERENDUM PER TRATTENERE LE RISORSE

Per l'immediato invece ecco l'obiettivo di trattenere le risorse "in casa". "Quest'anno faremo il referendum sull'autonomia della Regione e da li' comincera' un procedimento che ci deve portare a ottenere e a tenere piu' risorse".