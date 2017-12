Sanità, il polo oncologico di Nerviano passa ai cinesi per 300 milioni

Sanità: passa a cinesi per 300 mln centro ricerca Nerviano Hefei Sari

Parla ufficialmente cinese Nerviano Medical Sciences (Nms), centro di ricerca in campo oncologico con 420 dipendenti alle porte di Milano. Finora in mano alla Regione Lombardia, il gruppo viene da un periodo di crisi, sfociato ora nel passaggio di proprieta' a Hefei SARI V-Capital Management. La societa', con sede a Shangai, ha rilevato il 90% del capitale con un'operazione di 300 milioni di euro mentre il venditore, la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, resta socio con una quota del 10 per cento. "L'eccellenza di Nerviano verra' valorizzata dalla forza del mercato cinese, in un'integrazione industriale e di sinergie ad alto livello", ha affermato il farmacologo YI Baxian, incaricato di firmare l'accordo per conto dell'investitore cinese. ''Speriamo che questo passaggio di proprieta' ponga fine ad un lungo periodo di instabilita' che ha comportato notevoli sacrifici delle lavoratrici e dei lavoratori e grosse difficolta' nel portare avanti i progetti di R&S e le altre attivita' di Nerviano'', hanno commentato le Rsu di Nerviano.

"Siamo soddisfatti della chiusura dell'operazione - ha dichiarato l'assessore regionale all'Economia, Massimo Garavaglia -. Dopo il cambio di governance Nerviano si e' ripresa e con l'avvento dei nuovi investitori le prospettive sono decisamente positive''. L'attuale governance restera' in carica fino al completamento del processo di acquisizione, previsto entro il primo trimestre del 2018. Andrea Agazzi, presidente di Nms Group, sottolinea che "l'entrata di Hefei Sari V-Capital Management come socio di maggioranza e' una tappa importante del percorso di rilancio avviato dall'attuale Cda circa due anni fa'' e cita i ''riscontri positivi che continuiamo a ricevere dalle aziende che scelgono le societa' del Centro per i servizi di ricerca e produzione e dai nostri licensee, tra cui Ignyta che ha in licenza Entrectinib, farmaco scoperto nel nostro Centro''. Le Rsu del gruppo Nms, ''giudicano importante e positiva l'acquisizione da parte di un gruppo di aziende e fondi di investimento cinesi del centro di R&S di Nerviano''. ''L'acquisto - affermano le rappresentanze sindacali - conferma la bonta' della scelta di Regione Lombardia e del sindacato tutto di sostenere il centro di Nerviano per non perdere un'eccellenza italiana in un settore strategico come i farmaci antitumorali''. Chiedono peraltro ''un incontro ai vertici aziendali, alla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica e della Regione Lombardia per sapere quali garanzie occupazionali e di mantenimento delle attivita' produttive a medio-lungo periodo sono state date dagli acquirenti'' e, appena la nuova proprieta' si sara' insediata, un incontro con gli acquirenti per conoscere il piano industriale.