Sanità: inaugurato nuovo Pronto Soccorso Ospedale San Paolo Milano

Inaugurato oggi il nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Milano, uno dei due Presidi Ospedalieri dell'Asst Santi Paolo e Carlo; pronta per l'avvio la seconda fase del progetto di ristrutturazione e ampliamento del Pronto Soccorso, importante punto di riferimento cittadino e della popolazione dell'hinterland ovest/sud-ovest metropolitano. Spazi piu' ampi e accoglienti, nuova tecnologia, maggiore sicurezza e piu' assistenza questi gli aspetti della struttura dedicata alle emergenze sanitarie del San Paolo. Presenti al tradizionale taglio del nastro i vertici di Regione Lombardia, dal Presidente Attilio Fontana, al Vice Presidente Fabrizio Sala e l'Assessore al Welfare Giulio Gallera per testimoniare l'importanza della conclusione del progetto che consegna ai cittadini un Pronto Soccorso rinnovato, con spazi ampi e confortevoli: 12 sale visita di cui 6 per l'area medica, due per le prestazioni ortopediche, due sale chirurgiche, una sala radioprotetta attrezzata per pazienti critici e una per l'area psichiatrica; tutte quante dotate di sale d'attesa dedicate. Nel 2018, ricorda una nota, sono stati effettuati 78.300 accessi (1,1% codici Rossi - 13,3% Gialli - 67,8% Verdi e i restanti 18% circa codici Bianco). Presenti 24 ore su 24 medici specialisti che assicurano prestazioni sanitarie internistiche, chirurgiche, pediatriche, ortopediche, radiologiche, psichiatriche, ginecologiche. Per la gestione delle urgenze minori invece e' attivo il Fast Track con l'invio diretto del paziente in Dermatologia, Oculistica, Otorino. Questi i numeri del Pronto Soccorso del San Paolo che, con l'entrata in funzione dei nuovi spazi, raggiunge una superficie lorda dell'area Emergenza-Urgenza (Pronto Soccorso, Radiologia, Blocco Operatorio, ecc.) pari a 3.648 mq.

"Un importante progetto di ristrutturazione e ampliamento dell'Area di Pronto Soccorso avviato nel 2009 e che, tra sospensioni e ricorsi, oggi finalmente ho l'onore di inaugurare - dichiara Matteo Stocco, Direttore Generale dell'Asst Santi Paolo e Carlo - nei prossimi giorni apriremo alla cittadinanza un Pronto Soccorso rinnovato, moderno e accogliente" "Sono molto orgoglioso di inaugurare il nuovo Pronto soccorso di uno degli ospedali pubblici piu' importanti di Milano". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all'inaugurazione. "Mi complimento soprattutto - ha aggiunto - per l'attenzione che e' stata posta per far sentire il paziente accolto. La realizzazione di spazi che consentono il rispetto della privacy, la tempestiva e adeguata assistenza sanitaria, in un contesto dove anche la scelta dei colori delle pareti e' orientata a rasserenare e rassicurare chi soffre e' assolutamente da plaudire". "Il nuovo pronto soccorso dell' Ospedale San Paolo qualifica questa struttura di riferimento per un quartiere molto popolato di Milano. Questa realizzazione coniuga l'aspetto innovativo delle attrezzature socio sanitarie con l'attenzione nei confronti dei servizi alla persona" ha dichiarato l'Assessore Gallera. Il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo nasce negli anni '60 ed inizia un percorso di ristrutturazione e potenziamento nel 2009. I lavori, che interessavano una superficie complessiva di 7.400 mq, erano ipotizzati in 4 distinte fasi successive di intervento, per non creare interruzione dell'attivita' sanitaria di emergenza-urgenza. Completata nel 2014 la prima fase di ampliamento attraverso la costruzione di un nuovo edificio adiacente all'esistente, poco dopo l'avvio dei lavori previsti nella seconda fase il cantiere si interrompeva a seguito di fallimento dell'impresa appaltatrice. Nel 2017 l'Asst Santi Paolo e Carlo rientrava in possesso delle aree e si procedeva alla progettazione esecutiva dell'intervento di completamento e potenziamento dell'area Emergenza - Urgenza. La progettazione veniva completata a dicembre 2017 ed ottenute le necessarie autorizzazioni, nel mese di ottobre 2018 riprendevano i lavori per il completamento del nuovo Ps-Dea, oggi classificato di I livello.