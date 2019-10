Sanità, nuova unità di Degenza pediatrica al Buzzi di Milano

Dal 1° novembre l’Ospedale dei bambini Vittore Buzzi amplierà la propria offerta di assistenza grazie all’apertura di una nuova unità di Degenza Pediatrica e il rinnovamento dell’area ambulatoriale di Neurologia Pediatrica in nuovi locali, in un ambiente interamente ristrutturato e appositamente pensato, nei colori e negli arredi, per essere a misura di bambino.

L’operazione, che ha comportato un esborso di circa due milioni di euro è stata interamente finanziata da Recordati S.p.A., in memoria dell’ingegner Giovanni Recordati, l’industriale farmaceutico scomparso nel 2016. Alla sua importante figura sarà dedicato un padiglione della struttura e una targa commemorativa. Già nel 2001 Recordati aveva donato al Policlinico un centro di terapia intensiva cardiologica in memoria di Arrigo Recordati. Grazie alla nuova sistemazione i reparti di Pediatria e quello di Neurologia Pediatrica potranno ampliare e, quando necessario, differenziare l’offerta di assistenza per i bambini con patologie neurologiche acute e croniche dell’età evolutiva. Nello specifico, l’Unità Operativa Complessa (UOC) Pediatria, Clinica Pediatrica amplierà la propria offerta di assistenza con l’apertura di una nuova Unità Operativa Semplice (UOS) di Degenza Pediatrica, dotata di 18 nuovi posti letto, che consentirà così di aumentare a 38 il numero complessivo di posti letto per la degenza ordinaria. Grazie a questa nuova disponibilità l’UOC si pone l’obiettivo di rispondere al meglio alle crescenti richieste di ricovero in regime di urgenza, in particolare da Pronto Soccorso e di dare attuazione ai percorsi di assistenza e cura, in regime di ricovero programmato, necessari per quei bambini che sono affetti da patologie croniche/complesse e che necessitano di assistenza specialistica o ultra-specialistica e multidisciplinare.

Il percorso si completa con l’apertura dei due letti di degenza di Neurologia pediatrica presso la nuova Unità Operativa Semplice (UOS) di Degenza Pediatrica. La disponibilità di un’area dedicata e allestita con attrezzature all’avanguardia consente di aver cura in modo integrato e sempre in un clima di rapporto di fiducia con i familiari e di umanizzazione nei confronti del bambino, delle principali patologie neurologiche acute e croniche dell’età pediatrica: epilessie dell’infanzia e dell’adolescenza - con particolare interesse per epilessie farmacoresistenti, epilessie rare e genetiche, encefalopatie epilettiche. Grazie al supporto di Recordati la Neurologia Pediatrica Buzzi potrà offrire ai piccoli pazienti possibilità di cura a 360 gradi con farmaci e cure tradizionali, farmaci alternativi e possibilità di nuovi farmaci grazie ai diversi trials clinici in corso e confermarsi il riferimento lombardo per le malattie neurologiche rare.