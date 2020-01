Sanremo e Junior Cally, Piani: Amadeus ripari parlando di azioni antiviolenza

L'assessore alle Pari opportunità, Silvia Piani, si schiera contro la partecipazione a Sanremo del rapper Junior Cally e invita il conduttore Amadeus a impegnarsi concretamente per far conoscere quanto stanno facendo le istituzioni per contrastare la violenza sulle donne. “C’è chi, come noi, fa tanta fatica per costruire e chi invece, maldestramente, impiega pochissimo per distruggere’ - scrive l'assessore Piani sulla sua pagina Facebook - Il concetto credo sia molto chiaro: il rapper Junior Cally non deve partecipare al Festival di Sanremo."

“Qui la responsabilità principale però – aggiunge l’assessore Piani – è della Rai e di chi, come Amadeus, ha deciso di prendere in considerazione la partecipazione di Junior Cally alla rassegna canora. Una grave leggerezza che ci auguriamo venga archiviata come tale e che Sanremo non diventi vetrina per diffondere messaggi a dir poco fuorvianti se non addirittura gravi e inaccettabili."

“Sanremo, evento tanto atteso quanto seguito – continua Silvia Piani – non può diventare occasione di celebrazione della violenza contro le donne e le forze dell’ordine. Concludo con un invito ‘riparatorio’ ad Amadeus chiedendogli un impegno concreto per far conoscere quanto di buono fanno Regione Lombardia e le altre istituzioni per contrastare la violenza sulle donne”.