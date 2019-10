Sara Tommasi, violenza sessuale: ex manager assolto anche in Appello

La Corte di Appello di Milano ha confermato l'assoluzione nei confronti di Fabrizio Chinaglia, ex manager dellla showgirl Sara Tommasi che era stato accusato di estorsione, cessione di droga e violenza sessuale nei confronti della sua assistita, della quale secondo la tesi della procura avrebbe approfittato in quanto in condizioni di "inferiorità psichica" causate da disturbo della personalità e da psicosi dovute all'assunzione di cocaina. E invece anche in secondo grado è stata ribadita l'assoluzione di primo grado per i fatti risalenti all'estate 2013.