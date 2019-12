Sardine: meglio aspettare a dare giudizi. Il rischio di sbagliare è alto

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Per una volta parliamo di politica nazionale. Parliamo delle Sardine. Non ho alcuna simpatia per loro. Di fatto hanno forse solo mezzo slogan. Un po' di buona volontà e nulla di più. Riempiono le piazze, il che è un bene ma forse anche un male, perchè la sovraesposizione mediatica impedisce la riflessione. Mi stanno simpatiche? No. Per nulla. Però abbiamo il dovere di aspettare a dare giudizi. Perché non abbiamo capito una mazza, come giornalisti, della Lega degli inizi, del Movimento 5 Stelle degli inizi. In effetti, quando ci azzardiamo a dare giudizi su mondi diversi - e questo lo è, fatto di millennial che vedono un mondo diverso dal nostro - noi giornalisti sbagliamo quasi sempre. Quindi penso sia giusto aspettare, adesso. Aspettare e aspettare. Perché a forza di sbagliare giudizio siamo arrivati all'irrilevanza odierna.