Sardone: "Bus della 90 usati come dormitori, Milano indecorosa"

Mezzi della linea 90 utilizzati per dormire, il consigliere regionale e comunale del Gruppo misto Silvia Sardone torna all'attacco corredando la sua accusa con una fotografia inequivocabile: "A un anno di distanza dalla mia denuncia sul fatto che alcuni personaggi scambino il filobus della linea 90 per un dormitorio - spiega - siamo punto e a capo. Nel vano posteriore dei mezzi c'è ancora qualcuno che si sdraia per dormire durante la marcia. Per non parlare di altri che usano i sedili per dormire, sottraendo così posti ai passeggeri che usano la 90 per spostarsi in città". "E' inaccettabile - prosegue - che in una città come Milano si assista a scenari così indecorosi. Sulla 90, ma anche su altri mezzi di superficie, i passeggeri sono costretti a convivere col degrado e col rischio di essere aggrediti mentre Sala e la sua giunta stanno in silenzio e pensano a intascare soldi con l'aumento del biglietto Atm". Chiude Sardone: "Perché il sindaco non si fa un bel giro di prima mattina sulla 90 a raccogliere i pareri dei cittadini? Forse perché siamo troppo lontani dalla Cerchia dei Bastioni?".