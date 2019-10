Sardone: "E' un onore fare tessera Lega". Bolognini: "Sono molto soddisfatto"

Sardone: "Per me un onore fare tessera Lega". Bolognini: "Sono soddisfatto"

L'europarlamentare e consigliere comunale di Milano, Silvia Sardone, annuncia il suo ingresso ufficiale nella Lega. "Domani faro' la tessera della Lega. Per me e' un grande onore tesserarmi con l'evento di Matteo Salvini del 19 ottobre a Roma alla porte. Ringrazio il commissario milanese Stefano Bolognini e la squadra della Lega in Regione e in Comune, con cui c'e' molto affiatamento", ha detto la Sardone, da oltre un anno uscita da Forza Italia. La politica era entrata nella lista della Lega alle ultime europee da indipendente. "Ora - prosegue la Sardone - moltiplichero' il mio impegno in citta', perche' la riconquista di Milano passa dall'ascolto dei cittadini e delle periferie, avendo un occhio anche alle attivita' commerciali e produttive, mentre il sindaco Sala e' l'uomo delle promesse non mantenute: aveva detto che avrebbe chiuso campi rom e moschee, alla fine del suo mandato lascera' ai milanesi solo aumenti e balzelli".

Il commissario di Lega Milano, Stefano Bolognini, replica alla notizia, dichiarando "Sono molto soddisfatto dell’ingresso di Silvia Sardone nella Lega. La sua esperienza, la sua conoscenza del territorio e i rapporti con tanti comitati e associazioni della città daranno alla Lega un valore aggiunto alla politica a Milano. In particolare, l’arrivo di Silvia permetterà alla Lega, ai nostri consiglieri comunali e del Municipio di essere più ancora presenti nelle periferie, spesso dimenticate dalla Giunta Sala. Da oggi saremo più attenti nel denunciare il degrado di tante aree in periferia e ancora più attivi nel dare proposte di riscatto ai quartieri di Milano".