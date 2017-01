Saronno, marocchino entra in chiesa e urla "Allah Akbar". Panico tra i fedeli

UOMO ENTRA IN CHIESA E URLA "ALLAH AKBAR"

E' entrato in chiesa, si è spogliato e si è messo a urlare: "Allah Akbar". Episodio inquietante a Saronno, soprattutto ricordando quanto accaduto in Francia, a Rouen, la scorsa estate, quando due uomini dell'Isis entrarono in chiesa per sgozzare il prete.

PAURA NELLA CHIESA DI SARONNO

L'episodio è avvenuto giovedì mattina nella chiesa di piazza Libertà. Come racconta il Saronno, l’uomo di nazionalità marocchina è entrato in chiesa urlando frasi in arabo. Poi prima che qualcuno potesse intervenire si è allontanato da solo, ha raggiunto il torrente Lura e vi si è gettato dentro. Non contento è tornato in chiesa con il volto sporco di sangue e ha ripreso ad urlare. Il tutto mentre ha cominciato a spogliarsi.

IL MAROCCHINO A TORSO NUDO URLA IN ARABO

Sul posto è intervenuta la polizia locale e i carabinieri che l’hanno bloccato mentre tutti i fedeli lasciavano la chiesa. Sul posto anche un’ambulanza che ha accompagnato l’uomo al pronto soccorso cittadino. Un episodio che ha provocato sconcerto e timore tra i fedeli e non solo.

LEGA: "EPISODIO INQUIETANTE"

"E’ assolutamente inquietante, e preoccupante, quanto accaduto questa mattina a Saronno dove un immigrato marocchino è entrato nella chiesa principale, durante la messa, gridando ‘Allah Akbar", dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e Segretario della Lega Lombarda. "Probabilmente si tratta del gesto di uno squilibrato ma il fatto che abbia scelto di entrare in una chiesa, durante la messa, per inneggiare ad Allah non può che inquietare".