Saronno, il sindaco Fagioli all'inaugurazione della stagione del Palaghiaccio

È stata una bella giornata quella che si è svolta ieri, giovedì 31 ottobre, presso lo spazio polifunzionale del PalaExbo, dove si è dato il via alla stagione invernale del Palaghiaccio. Tanti i partecipanti alla festa, grandi e piccini che con entusiasmo hanno usufruito dei servizi messi a disposizione della Saronno Servizi SSD.

Un evento importante al quale non è voluto mancare il primo cittadino Alessandro Fagioli che ha assistito ai vari spettacoli e presentazioni che si sono susseguite per tutto il pomeriggio.

“Sono molto soddisfatto - ha detto il Sindaco - di vedere tanti Saronnesi a questa festa che inaugura la stagione invernale del Palaghiaccio che, anche quest’anno, sarà ricca di eventi e iniziative per grandi e piccoli”.

“La mia amministrazione, con il supporto importante di tanti operatori del territorio, in questi tre anni e mezzo - ha detto ancora a margine dell’evento - ha ampliato l’offerta ludico-sportiva in Città e migliorato le relative strutture: penso proprio alla struttura polifunzionale PalaEXBO in cui si sta svolgendo questo evento, allo spazio polisportivo ‘Felice Dozio’, lo Stadio comunale, la struttura Club House e la piscina, dove da poco abbiamo inaugurato la stagione invernale che sarà, anche in questo caso, ricca di iniziative”.

“Un ruolo importante in tal senso - ha concluso - è stato ricoperto dalla Saronno Servizi che si è impegnata, e si impegna ogni anno, a presentare stagioni sempre ricche di eventi e progetti”.

Presente anche il Presidente della Saronno Servizi, Alberto Canciani, il quale si è detto “molto soddisfatto” di come “sia migliorato, rispetto al passato, il funzionamento della struttura PalaExbo”. Il Presidente si è anche soffermato sulla scelta di trasferire la pista da ghiaccio dalla piscina al PalaExbo. “Come pensavamo - ha detto - la decisione si è rilevata vincente”.

I partecipanti hanno potuto pattinare gratuitamente sulla pista e gustarsi le iniziative ‘dolcetto-scherzetto’ e la ‘castagnata’.

Gli organizzatori hanno spiegato che “a fronte del grande successo registrato nelle passate stagioni, si è deciso di confermare il programma dei corsi di pattinaggio che si terranno nei pomeriggi di lunedì, mercoledì, giovedì e nella mattinata del sabato, e che sono rivolti a tutti a partire dai quattro anni”. “Continueranno a grande richiesta, - hanno spiegato ancora - con un calendario ancora più fitto di lezioni, i corsi di Hockey che si terranno al martedì sera alle ore 19.15 e al sabato mattina alle ore 12.15, e anche le lezioni private tenute da istruttori qualificati aperte a tutte le età”.