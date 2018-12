Saronno, Fagioli: “L’Associazione Carabinieri punto di riferimento”

Si è svolto domenica 16 dicembre il consueto incontro per lo scambio di auguri organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Saronno che ha registrato la presenza di diversi ospiti. A fare gli onori di casa il presidente dell’associazione il Brigadiere Capo Dario Canonici il quale, oltre a ringraziare tutti i presenti, ha ricordato le diverse attività che ogni giorno svolgono sul territorio. “Si tratta di servizi per le scuole – ha ricordato - e di quelli legati alle funzioni della protezione civile in quanto al nostro interno c’è uno specifico nucleo predisposto per tali interventi”.

Il presidente Canonici si è poi soffermato sul rapporto con le amministrazioni comunali. “C’è un’ottima collaborazione con l’amministrazione comunale di Saronno, e per questo ringrazio il sindaco Alessandro Fagioli, come con tutte le amministrazione limitrofe e con l’Arma in servizio”.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Fagioli, il capitano della Compagnia dei carabinieri di Saronno, Pietro Laghezza, il presidente del Consiglio comunale, Raffaele Fagioli, il vice sindaco Pierangela Vanzulli e gli assessori Lucia Castelli (Urbanistica) e Maria Assunta Miglino (Cultura). Anche il primo cittadino ha voluto ringraziare tutti i partecipanti e l’associazione Carabinieri per “l’importante contributo che offrono alla cittadinanza”, sottolineando quanto sia “punto di riferimento per Saronno e per i saronnesi”.