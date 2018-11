Saronno Sette, il Comune: "Solo contenuti istituzionali"

Polemica su Saronno Sette, risponde il Comune: "Solo informazione istituzionale"

Alle critiche di alcuni esponenti delle opposizioni, tra cui l’ex assessore Francesco Banfi, sui contenuti del Saronno Sette, l’Amministrazione risponde categoricamente che “il settimanale si caratterizza per una comunicazione istituzionale e d’informazione utile per i Saronnesi”.

Sul tema è intervenuto il Presidente del Consiglio comunale, Raffaele Fagioli, precisando quanto sia “opportuno informarsi prima di parlare per evitare scivoloni inutili, come capitato all’ex assessore Banfi e ai consiglieri Indelicato e Casali. Mi preme innanzitutto ricordare alle persone in questione che la pagina 7 del settimanale dell’Amministrazione è affidata al Presidente del Consiglio che ne decide l’utilizzo in base a ciò che ritiene più utile comunicare alla Cittadinanza. Sottolineo altresì che avevo proposto all’Assessore Castelli di far predisporre una rappresentazione grafica delle superfici in permuta poco prima del consiglio comunale. Per un imprevisto non è stato possibile presentarli in sede di Consiglio e ho deciso di riparare alla mancanza tramite il Saronno Sette”.

“Entrando ancora più nel merito – ha proseguito il Presidente – respingo al mittente tutte le critiche in quanto non c’è stato nessun uso strumentale del Saronno Sette ma solo un utilizzo di servizio per i cittadini con la volontà di presentare nel modo più semplice e leggibile un provvedimento importante e complesso. Assolutamente errato quindi quanto afferma l’ex consigliere di maggioranza Indelicato quando dice che “torna la possibilità, solo per la maggioranza, di interpretare le decisioni e gli eventi, di indicarne cause e significati”. Così come fuori luogo sono le esternazioni di Banfi, in maggioranza e assessore fino a pochi mesi fa, che parla di “uso politico” del Saronno Sette: anche in questo caso sottolineo la natura tecnica delle informazioni riportate. Infine al consigliere Casali suggerisco di informarsi in merito ai costi del Saronno Sette, così da evitare di fare affermazioni completamente errate. Il settimanale infatti è interamente gestito attraverso sponsor privati quindi sbaglia completamente quando parla di “giornale pagato dai Saronnesi”.

“Non entro invece – ha aggiunto - nel merito del provvedimento, come invece ha fatto il consigliere, proprio

perché non è volontà di questa maggioranza utilizzare il Saronno Sette per un dibattito politico, ma solo per uno scopo informativo”. “Il confronto tra maggioranza e opposizioni – ha concluso – siamo abituati a farlo nelle sedi opportune”.