Sassi a Wanda Nara da un'auto appostata sotto casa Icardi

Wanda Nara, moglie e procuratrice dell'attaccante dell'Inter, Mauro Icardi, ha sporto denuncia ai carabinieri per un fatto accaduto sabato mattina. La donna e' uscita dalla sua abitazione in zona San Siro a Milano, quando da un'auto bianca ferma davanti alla casa e' partito un sasso che ha colpito il finestrino della vettura in corsa di Wanda Nara. Secondo la donna l'auto l'avrebbe seguita durante il tragitto verso Como, dove si stava dirigendo.

Sul caso stanno indagando i carabinieri. Nei giorni scorsi Wanda Nara e Mauro Icardi sono stati al centro delle critiche di molti tifosi dopo la decisione, da parte dell'Inter, di togliere la fascia di capitano all'attaccante argentino. S