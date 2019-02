Sassi contro minivan con dentro tifosi del Toro

Sassi contro minivan con dentro tifosi del Torino

A Sesto San Giovanni, dopo la partita di Supercoppa Primavera Inter-Torino, un minivan su cui viaggiavano dei tifosi del Torino è stato preso a sassate.

"Volevamo rubare la bandiera del Torino", ha affermato uno dei tifosi, fermato dalla Polizia, che faceva parte del gruppo di 15 ultra' ha lanciato i sassi contro il minivan. Sul mezzo, 4 tifosi del Toro dentro che hanno riportato lesioni lievi.

Secondo alle ultime indagini, uno degli aggressori intercettato dalla Polizia di Sesto San Giovanni, in realta' non e' interista ma appartiene alla Curva Sud del Milan. La sua posizione e' al vaglio degli inquirenti. Il ragazzo ha ammesso le sue responsabilita' e quindi è probabile che scattera' una denuncia per danneggiamento nei suoi confronti. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire i fatti e risalire alle altre persone coinvolte.