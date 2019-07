Sassi dal cavalcavia nel Pavese, denunciati due ragazzi

Come riporta "La Provincia pavese", l'auto guidata da un milanese di 53 anni e' stata colpita da un sasso lanciato da un ponte a Tromello, in Lomellina, in provincia di Pavia. Il conducente e' fortunatamente riuscito a mantenere il controllo della vettura, ed e' rimasto illeso. L'uomo ha segnalato alle forze dell'ordine di aver visto allontanarsi di corsa delle persone.

I carabinieri si sono messi all'opera immediatamente e hanno gia' identificato gli autori dei lanci di sassi. Si tratta di due giovani residenti a Borgo San Siro (PV), un impiegato di 18 anni e un operaio di 22. Entrambi sono stati denunciati per danneggiamento continuato in concorso. Altri episodi simili erano stati segnalati, sempre nella stessa zona, il 25, 26 e 29 luglio scorsi. Un controllo effettuato dai carabinieri ha sorpreso i due giovani, giunti in bicicletta nelle vicinanze dello stesso cavalcavia, in procinto di lanciare nuovamente dei sassi. I due hanno ammesso le loro responsabilita' per gli episodi precedenti, spiegando di aver colpito dalle dieci alle quindici automobili e si sono giustificati dicendo che tutto era partito come un gioco dal quale si sono fatti prendere la mano.