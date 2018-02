Sasso contro l'auto: la donna morì perché fu colpita e non per lo choc

Sasso contro auto: donna mori' perche' colpita, non per choc

Non e' morta per un malore ma perche' colpita direttamente dal sasso Nilde Calderini, la 62enne che si trovava, assieme a 4 amici, a bordo della Opel Astra centrata da una grossa pietra il 10 novembre scorso mentre viaggiava su una strada vicino a Cernusco sul Naviglio (Milano).

La causa del decesso e' stata chiarita da una consulenza medico-legale, disposta dal pm Silvia Bonardi, nell'inchiesta aperta in origine per 'morte in conseguenza di altro reato' e diventata ora per 'omicidio volontario'. Stando a una prima ricostruzione, la donna era deceduta in seguito a un malore dovuto allo spavento di vedere arrivare la pietra di 1,2 kg sull'auto mentre l'auto percorreva la strada provinciale che passa accanto a un terrapieno, alto 5 metri, a protezione di alcune case. Proseguono le difficili indagini per individuare chi lancio' il sasso.