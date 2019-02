Sbarca a Milano il primo “Le Village by CA” italiano

Sbarca a Milano il primo “Le Village by CA” italiano, un vero e proprio hub dell’innovazione, e il Gruppo bancario Crédit Agricole non poteva che scegliere Econocom come partner strategico in questo importante progetto.

Nei 2.700 metri quadrati di un ex-convento in corso di Porta Romana, dove ha sede, Econocom ha messo a disposizione di Le Village by CA tutta la propria competenza sia nella realizzazione dell’infrastruttura tecnologica che anima Le Village sia nell’implementazione di tutti i percorsi di digital experience necessari agli utenti per vivere appieno il contesto all’interno del quale collaborano. Econocom ha inoltre scelto di diventare uno dei partner “fondatori” di Le Village by CA per la forte affinità con l’approccio all’open innovation, nella ferma convinzione che la trasformazione digitale sia già realtà e possa essere resa accessibile a tutti, attraverso la contaminazione culturale, offrendo in tal senso il proprio contributo formativo in ambito di digital transformation dedicato alle startup.