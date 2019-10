Scabbia al nido del San Carlo: "Nessun allarme"

Scabbia al San Carlo, l'ospedale: "Nessun allarme". Il caso è stato diagnosticato in un bimbo che frequenta l'asilo nido aziendale dell'ospedale milanese. Ma dall'Asst Santi Paolo e Carlo giungono conferme che nessuno dei compagni del piccolo manifesta sintomi di infezione. Come riepiloga Adnkronos, dopo la diagnosi del caso, avvenuta martedì, mercoledì sono state incontrate le famiglie alle quali è stata consegnata la pomata da applicare in via preventiva, e l'indomani tutti i piccoli che avevano portato a termine l'applicazione si sono presentati a scuola. Nella notte fra martedì e mercoledì, e nella successiva fra mercoledì e giovedì, nell'asilo sono stati infine effettuati gli interventi di sanificazione previsti in questi casi.