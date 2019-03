Scala: cinque nomi per sostituire il sovrintendente Pereira

C'è una rosa di cinque nomi per i possibili sostituti di Alexander Pereira alla Guida della Scala: si tratta di tre italiani, Filippo Fonsatti, Carlo Fuortes e Fortunato Ortombina, e due stranieri, Domininque Meyer e Serge Dorny. Come spiega Andrea Montanari su Repubblica, il contratto di Pereira scade nel 2020 e la short list è stata individuata da Giovanni Bazoli, Alberto Meomartini e Francesco Micheli, che la condivideranno con il sindaco Beppe Sala e gli altri consiglieri nel cda di lunedì 18, proponendo la propria scelta.

Nella stessa occasione, come noto, il cda dovrà discutere anche dela richiesta delal compagnia Saudi Aramco di entrare nel cda come socio fondatore del Piermarini, a fronte di una donazione di 15 milioni di euro. Ma i consiglieri su questo sarebero divisi. Stando a indiscrezioni, contro l'intesa voterebbero sia Alberto Meomartini che Francesco Micheli. E così potrebbe fare anche Philippe Daverio, in quota Regione.