Scala, il cda approva il bilancio: Regione Lombardia si astiene

Il Cda del Teatro alla Scala di Milano, che si e' riunito questa mattina per oltre due ore, ha approvato il bilancio di previsione 2017. La Regione Lombardia che lunedi' scorso, durante l'Assemblea dei soci, aveva votato contro il documento contabile, stavolta si e' astenuta accogliendo l'invito del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che e' anche presidente della Fondazione. Nel corso del Cda del teatro alla Scala "abbiamo approvato il bilancio preventivo 2017, quindi si parte. A gennaio continueremo la discussione sul 2018-2019 che hanno una complessita' maggiore". Ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Sulla posizione della Regione, il sindaco spiega che "non ha votato contro ma si e' astenuta. Ho chiesto io che si astenesse". Il 19 all'assemblea dei soci quando la Regione aveva votato contro "non ero presente mi hanno riferito del voto contrario, pero' a livello di Cda ho chiesto che si astenesse e cosi' e' stato", ha concluso. Dal canto suo la Regione, che e' presente con l'assessore alle culture, identita' e autonomie, Cristina Cappellini, consigliere delegato al posto del governatore Roberto Maroni, parla di un "clima positivo" nel cda di oggi, diverso da altre volte. E spiega l'astensione di oggi come un apprezzamento per l'apertura dimostrata dal sindaco Sala nei confronti delle richieste della Regione di maggior coinvolgimento e trasparenza nella gestione.

L'astensione di Regione Lombardia nel Cda odierno del Teatro alla Scala di Milano nel quale si votava il bilancio preventivo 2017, deriva dal fatto che "dopo una lunga e approfondita discussione, sono state chiarite alcune questioni, in particolare la necessita' di un nuovo corso che preveda piu' condivisione nelle scelte strategiche e che tenga conto delle criticita' espresse in piu' occasioni all'interno del Cda stesso". Lo scrive sul suo profilo Facebook l'assessore alle Culture, Identita' e Autonomie di Regione Lombardia, Cristina Cappellini. "Vista la disponibilita' manifestata, in particolare dal presidente Sala, che ringrazio, a svolgere gli approfondimenti e le riflessioni chiesti da Regione Lombardia, - scrive ancora l'assessore - abbiamo deciso di esprimere un voto di astensione, auspicando che alle buone intenzioni seguano fatti concreti, per il bene della Scala e di chi si impegna a garantire quell'eccellenza che il Teatro esprime nel mondo".