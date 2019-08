Scala, Pereira verso il Maggio Fiorentino? Rumors

Il sovrintendente uscente della Scala Alexander Pereira verso il Maggio Fiorentino? La notizia di contatti, anticipata da Dagospia e da Repubblica, trova qualche conferma informale al Piermarini, ma ha colto di sorpresa lavoratori e sindacati che aspettano la ripresa del lavoro per avere qualche notizia in piu'. Ed e' considerata piu' che "plausibile" anche all'interno del consiglio di amministrazione, che al momento e' stato convocato per inizio ottobre. La posizione è vacante dopo l'annuncio dell'addio da parte di Cristiano Chiarot, in polemica con il sindaco Dario Nardella per la scelta di nominare presidente del teatro Salvo Nastasi. Una decisione per cui si e' dimesso anche il direttore musicale Fabio Luisi.

L'arrivo al Maggio di Pereira risolverebbe piu' di un problema. Da parte toscana, il teatro avrebbe un nuovo sovrintendente capace di portare fondi privati. Da quella milanese, la partenza di Pereira semplificherebbe il passaggio di consegne al suo successore designato Dominique Meyer. Il cda, infatti, si e' lasciato prima delle ferie con una decisione salomonica: il contratto di Meyer partira' da meta' 2020 ma quello di Pereira sara' prorogato fino a meta' 2021. La partenza del manager austriaco eviterebbe un anno di convivenza forzata.

"Sembra calciomercato, ma l'unico calciomercato che interessa davvero i lettori e' quello della Fiorentina": così il sindaco di Firenze ha commentato l'ipotesi.