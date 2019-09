Scala, Pereira via dopo la "Prima". I sindacati chiedono incontro

Alexander Pereira restera' alla guida del teatro alla Scala fino al 15 dicembre prossimo. Dal giorno dopo, il 16, indossera' le vesti del sovrintendente del Teatro del Maggio Musicale fiorentino, anticipando cosi' la scadenza del suo contratto prevista per febbraio 2020. Questo secondo quanto si apprende al termine della riunione che si e' appena conclusa a palazzo Marino, tra il sindaco Giuseppe Sala che e' anche presidente della Fondazione, e i due diretti interessati: il sovrintendente uscente Pereira e quello incaricato Dominique Meyer. I due, al termine dell'incontro riservato, non hanno rilasciato dichiarazioni, limitandosi a dire: "E' tutto nelle mani del sindaco, noi siamo d'accordo su tutto". I tempi per l'arrivo di Meyer dalla Staatsoper di Vienna alla Scala, al momento non sono cambiati: il suo arrivo e' previsto il primo marzo, ma si sta lavorando per cercare di anticipare il prima possibile la data. Se questo non dovesse accadere si creerebbe un 'buco', e a garantire il funzionamento sarebbe il direttore generale Maria Di Freda e il presidente della Fondazione, Sala.



Scala: sindacati chiedono incontro a sindaco, preoccupati



I sindacati della Scala hanno chiesto un incontro urgente al sindaco Giuseppe Sala, che e' presidente del teatro, per avere notizie sulla futura guida del teatro con il passaggio del testimone da Alexander Pereira a Dominique Meyer e "essere coinvolti nel percorso". "Riteniamo che il teatro non possa avere incertezze, dubbi e/o vuoti di direzione" hanno scritto Cgil, Cisl, Uil e Fials nella richiesta inviata ieri a Sala, prima cioe' del faccia a faccia di oggi fra il sindaco, Pereira e Meyer, quando si e' saputo che il manager austriaco lascera' Milano il 15 dicembre, mentre l'alsaziano dovrebbe arrivare a marzo. "Certo che siamo preoccupati - ha detto Paolo Puglisi della Cgil -. Dal punto di vista amministrativo la Scala va lo stesso per un mese dal punto di vista amministrativo senza guida, ma non si e' considerato che Pereira era anche direttore artistico e stare nei due mesi piu' importanti dell'anno senza e' una follia. Se si ammala un artista chi trova il sostituto?". "Per questo abbiamo detto che bisogna accelerare l'arrivo di Meyer e - ha spiegato - vorremmo essere coinvolti nel ragionamento". "Siamo preoccupati anche perche' in quei due mesi di vuoto avremmo dovuto iniziare a parlare del nuovo contratto - ha aggiunto Giuseppe Veneziano della Uil - Non avremmo voluto questo vuoto al comando ma sopravvivremo". Insieme all'attuale sovrintendente potrebbe lasciare il teatro per Firenze anche il responsabile delle compagnie di canto Anton Gradsack, che a Milano era arrivato insieme a Pereira nel 2014. Ora si cerchera' di trovare una soluzione per anticipare l'arrivo di Meyer e gestire il periodo di vacatio prima della prossima riunione del cda che dovrebbe essere a fine mese.