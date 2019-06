Scala, progetto Accademia: lo Schicchi di Woody Allen

Teatro alla Scala: progetto Accademia, prima della pausa estiva, si manifesta quest’anno entrando in scena con due titoli: all’inizio con Prima la musica e poi le parole di Antonio Salieri, che racconta l’approssimazione con cui compositori e poeti potevano venire a capo di un’opera da scrivere in fretta. Il libretto di Giovanni Battista Casti è infatti di evidente impostazione metateatrale. L’iniziativa poteva rimandare alla presunta rivalità tra il suo autore e Mozart alla corte di Vienna: si sa che l’imperatore Giuseppe II commissionò questa composi-zione e la fece rappresentare a Schönbrunn insieme a Der Schauspieldirektor di Mozart, in una ideale ten-zone tra opera italiana e tedesca. In effetti la musica realizza una felice fusione tra l’altissimo magistero tec-nico di stampo gluckiano e una sbrigliatezza teatrale tutta cimarosiana. In questo caso la regia è di Grischa Asagaroff.

Quindi andrà in scena un’opera comica, Gianni Schicchi, un atto di Giacomo Puccini, libretto di Giovacchino Forzano ispirato a un personaggio storico citato nel XXX canto dell’Inferno di Dante. Schicchi ebbe la prima esecuzione assoluta il 14 dicembre 1914 al Metropolitan di New York e l’opera, che fa parte del Trittico completo, godette subito di un particolare, maggiore successo tanto da conquistare immediatamente una vita autonoma.

Una prima sorpresa: gli allievi dell’Accademia divideranno il palcoscenico con il grande Ambrogio Maestri. Quindi l’opera giungerà alla Scala nella produzione del frizzante Woody Allen, rappresentata a Los Angeles nel 2015. Direttore delle due produzioni Ádám Fischer.

Nell’incontro “Retroscena teatrali e notarili”, al pianoforte e con ascolti, parla di Prima la musica e poi le parole / Gianni Schicchi Andrea Malvano, professore di Storia della Musica presso l’Università di Torino

Date

Sabato 6 luglio 2019 ore 20 ~ abbonamento Prime Opera

Lunedì 8 luglio 2019 ore 20 ~ turno M

Mercoledì 10 luglio 2019 ore 20 ~ turno O

Lunedì 15 luglio 2019 ore 20 ~ fuori abbonamento

Mercoledì 17 luglio 2019 ore 20 ~ fuori abbonamento

Venerdì 19 luglio 2019 ore 20 ~ ScalAperta

Prezzi: da 180 a 11 euro più prevendita

Prezzi recita ScalAperta (19 luglio 2019): da 90 a 5,50 più prevendita

Infotel 02 72 00 37 44

www.teatroallascala.org