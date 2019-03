Scala, Sala: "Arabia nel cda? Dipende da cosa chiedono in cambio"

Sul possibile ingresso dell'Arabia Saudita nel Consiglio di amministrazione del teatro alla Scala in seguito a un finanziamento da 15 milioni, questa mattina il sindaco di Milano Giuseppe Sala , che e' anche presidente del Cda, ha incontrato il sovrintendente Alexander Pereira per fare "il punto della situazione". L'ipotesi del maxi finanziamento, trapelata nei giorni scorsi e successivamente confermata, ha immediatamente acceso il dibattito sul rispetto dei diritti umani nel paese, 5 mesi dopo il barbaro omicidio, nell'ambasciata saudita di Istanbul, del giornalista Jamal Khashoggi.

"Confermo che la decisione verra' presa il 18 nel Cda - ha spiegato Sala - . E' chiaro che rispetto ai fondi, certamente e' giusto ricercarli anche fuori dall'Italia, ma il punto e' cosa viene chiesto in cambio. Su questo rifletteremo". "In ogni caso - avverte - non puo' solamente essere una questione di finanziamento ma deve trovare un senso nell'iniziativa: Pereira mi ha raccontato un po' di quello che potrebbe portare in Arabia Saudita, come introdurre molti bambini alla musica classica. Vediamo. Comunque - ribadisce - prima del 18 non succedera' nulla".