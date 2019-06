Scala, staffetta Pereira-Meyer: fibrillazioni a teatro

Teatro alla Scala, c'è tempo sino al 28 giugno per trovare la quadra. Come noto, il consiglio di amministrazione ha individuato in Dominique Meyer il nuovo sovrintendente che assumerà la carica dal 2020. Ma il nodo è relativo all'uscita di scena dell'attuale sovrintendente Alexander Pereira. Che, prassi non inconsueta, potrebbe affiancare il suo successore per un periodo di tempo. Su questo, il cda pare diviso, tra chi invece vorrebbe un passaggio di consegne risolutivo, totale e immediato e chi invece trova ragionevole una fase di affiancamento. Da registrare che il direttore musicale Riccardo Chailly, come ricorda il quotidiano Il Giorno, si è espresso a favore di una permanenza di Pereira sino al 2022, per portare a compimento le stagioni da lui impostate. Ed anche i sindacati sono tutti pro-Pereira e stanno incalzando il sindaco di Milano Giuseppe Sala, presidente del consiglio del teatro, per avere rassicurazioni. In caso di strappo, l'ipotesi più radicale vedrebbe Pereira stesso decidere per un addio addirittura anticipato rispetto alla naturale scadenza del 2020. Sala ha rassicurato che i contatti con l'attuale Sovrintendente sono attivi, ma i due non potranno incontrarsi ancora per qualche giorno.