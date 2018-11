Scala, verso l'Attila di Verdi del 7 dicembre: tutti gli appuntamenti

Inizia il percorso di avvicinamento al grande appuntamento della tradizionale Prima della Scala del 7 dicembre, con l'inaugurazione della stagione affidata all'Attila d Giuseppe Verdi diretto da Riccardo Chailly per la regia di Davide Livermore.

Questo il calendario completo degli incontri pubblici e delle presentazioni attualmente in programma:

Giovedì 15 novembre ore 18:00

Amici del LoggioneIncontro con gli interpreti: Saioa Hernandez e Ildar Abdrazakov

Venerdì 16 novembre ore 18:00 Ridotto dei palchi

Prima delle Prime: “Avrai tu l’universo, resti l’Italia a me”Intervengono M° Chailly e Sandro Cappelletto

Lunedì 19 novembre dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, Ridotto dei Palchi

Attila, il Risorgimento e la Trilogia bellica del giovane Verdi

Convegno di studi a cura di Franco Pulcini

Intervengono Armando Torno, Elisabetta Fava, Liana Püschel, Helen M. Greenwald. Riccardo Chailly, Emanuele Senici, Raffaella Bianchi, Anselm Gerhard e Antonio Rostagno

Mercoledì 21 novembre ore 12, Palazzo Marino

Conferenza stampa Prima Diffusa

Intervengono l’Assessore Del Corno, portavoce Edison e Sovrintendente

ore 13:00 Ridotto delle Gallerie

Colazione dei Fondatori

Intervengono il Sindaco Sala e il Sovrintendente Pereira

Ore 15, Ridotto dei Palchi presentazione del documentario di Felice Cappa Il futuro della tradizione realizzato in occasione del quarantennale della collaborazione tra le due istituzioni.

Giovedì 22 novembre, Amici del Loggione

Il M°Chailly presenta Attila conversando con Gino Vezzini

Venerdì 23 novembre ore 20, Fondazione Feltrinelli

Ciclo “Note di Storia” 2018/2019 Davide Livermore parla di attualità di Attila, con il filosofo Giorgio Vittadini

Lunedì 26 novembre, LAC Lugano, ore 18

Enrico Girardi intervista gli scenografi Florian Boje e Cristiana Picco (Studio Giò Forma)

A cura di Amici della Scala di Lugano, LAC e Cultweek

Martedì 27 novembre ore 18:00, Ridotto dei Palchi

Festa per i 40 anni degli Amici della Scala e presentazione dei nuovi volumi.

ore 19:00 Intervento del M° Chailly in sala prima della prova aperta (con Enrico Girardi)

ore 19:30 prova aperta a cura di Fondazione Milano per la Scala (partecipano soci Fondazione Milano per la Scala, Amici della Scala, Amici del Loggione e studenti).

Per info Fondazione Milano per la Scala 02 7202 1697

Venerdì 30 novembre ore 10:30

Ridotto dei PalchiConferenza stampa di presentazione di Attila

Intervengono il M°Chailly, il Sovrintednente, il Regista e gli interpreti. Sono previsti brevi saluti dei Partner della serata. Segue Rinfresco

Ore 18:00, Ridotto dei Palchi

Incontro con i lettori di ViviMilano Gian Mario Benzing intervista il M°Chailly

Lunedì 3 dicembre, Ridotto dei Palchi ore 11:30

Conferenza stampa di presentazione della mostra La magnifica Fabbrica – 240 anni del Teatro alla Scala, da Piermarini a Botta Segue rinfresco

ore 11:30 Inaugurazione della mostra (apertura al pubblico il 4 dicembre)

Mercoledì 5 dicembre ore 18:00, sede da definire

Presentazione di Attila presso Barrio’s, Piazza donne partigiane.Intervengono il M° Chailly e l’Assessore del Corno

Mercoledì 5 e giovedì 6 novembre ore 21, Spazio Teatro Noh’ma, Via Orcagna, 2

Presentazione di Attila con contributi video, a cura di Stefano Jacini