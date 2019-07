Scala, vertice tra Sala e sindacati: la "Cittadella" e l'arrivo di Meyer

E' avvenuto ieri pomeriggio l'incontro tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i sindacalisti di Cgil, Cisl, Fials e Uil incentrato sull'ipotesi della realizzazione di una "Cittadella della Scala", un nuovo e più adeguato centro di produzione per il teatro milanese. L'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran e il dg Christian Malangone hanno ricevuto mandato per cercare un'area dismessa idonea per ispitare i laboratori oggi ospitati in via Bergognone alla ex Ansaldo. A Cgil non dispiacerebbe l'area di Rubattino e via Lombroso. "Noi lo immaginiamo come un luogo aperto al pubblico,in grado di far appassionare anche i più giovani all’opera e a tutto il lavoro che c’è dietro la sua messa in scena", sono le parole del segretario Slc-Cgil Paolo Puglisi riportate dal quotidiano Il Giorno.

Ma ieri con i sindacati si è parlato anche del cambio della guardia alla Sovrintendenza, con Dominique Meyer che subentrerà ad Alexander Pereira dopo un periodo di affiancamento. Sala, presidente della Fondazione della Scala, auspica che la coabitazione sia proficua e non fonte di dissapori come accaduto ad esempio proprio quando Pereira subentrò a Lissner. All'arrivo di Meyer sono legati i destini di altre posizioni, con il dg Maria Di Freda prossima al pensionamento ed il possibile arrivo di un direttore artistico. Sala ha infine garantito ai sindacati che mecenati e sponsor non faranno venir meno il loro sostegno al teatro, anche senza le riconosciute capacità di fundraising di Pereira.