Scali, l'accordo con Fs vale 306,5 milioni. Ma prima c'è il consiglio...

Scali ferroviari: gli scenari dei team di architettura

Vale 306,5 milioni di euro l'accordo di programma tra Fs Sistemi urbani e Comune di Milano sugli ex Scali ferroviari. Questa la cifra riportata nel documento presentato ieri in commissione Urbanistica e Mobilità da Carlo Monguzzi. Che ha spiegato, come riporta il quotidiano Il Giorno: "Ci sono 50 milioni di euro di plusvalenze legate alla Circle Line, 131 milioni di euro di oneri di urbanizzazione stimati, 80 milioni di euro di extraoneri e altri 45 milioni di euro di contributo per il costruito. Il totale fa 306,5 milioni, a cui si devono aggiungere il costo delle bonifiche dei terreni a carico dei costruttori e la cessione al Comune di una serie di aree a verde e di servizi. Sulla strada dell'accordo, c'è il consiglio comunale, che deve approvare la mozione sulla riqualificazione degli scali. E sono 50 gli emendamenti già presentati dall'opposizione al documento, la maggior parte dei quali da parte di Forza Italia: "L’atteggiamento di FI sarà responsabile, le nostre sono proposte di merito» e aggiunge: «Vogliamo evitare che la discussione sugli scali diventi un regolamento di conti all’interno del Pd", ha dichiarato Gianluca Comazzi, capogruppo azzurro.