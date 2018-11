Scarcerato dopo arresto per abusi, la gip: "Mancano prove sufficienti"

Arrestato per abusi sessuali su 17enne: la gip ne ordina la scarcerazione

Era stato arrestato con l'accusa di aver abusato di una ragazzina di 17 anni che aspettava la metropolitana alla banchina della fermata della Stazione Centrale, ma ora il ragazzo 20enne di origine marocchina finito in carcere tre giorni fa tornerà libero perché, secondo la gip di Milano Teresa De Pascale, mancano "gravi indizi di colpevolezza".

Il giudice ha optato per la convalida dell'arresto ma ha deciso di non applicare la custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura per il giovane difeso dall'avvocato Filippo Zodda. Il gip ha motivato la sua decisione spiegando che il "racconto" della ragazzina, che ha denunciato, è "generico" e non è stato "neanche verificato" dal pm con "fonti terze". La ragazza aveva poi dichiarato di non conoscere l'aggressore, ma è risultato che i due erano in contatto su Facebook. Secondo la gip nemmeno i filmati delle telecamere di sorveglianza fornirebbero la prova dell'avvenuta violenza sessuale.

"Lui è l'ex di un'amica di lei"

"Non vi sono sufficienti elementi indiziari", ha spiegato la gip, perché dal quadro degli accertamenti non emerge "se e fino a che punto la ragazza abbia espresso il suo consenso ovvero il suo dissenso con modalità espresse o tacite, ma obiettivamente e inequivocabilmente comprensibili, all'approccio sicuramente insistente" del ragazzo. Inoltre, aggiunge la giudice, essendo il ragazzo anche "l'ex fidanzato di un'amica" della presunta vittima "si dovrebbe approfondire il pregresso rapporto intercorrente tra i due giovani". Manca, invece, anche "ogni accertamento sui rispettivi telefoni cellulari".

L'avvocato del giovane, in relazione ad alcune ricostruzioni emerse in occasione dell'arresto, ha precisato che "non è vero che il mio assistito ha precedenti penali, ma è incensurato" e che "non ha cercato di trascinare la persona offesa nella carrozza della metropolitana". In più, i video "hanno dimostrato che la stessa querelante prima di andare all'Atm Point si è seduta nuovamente col mio assistito per diversi minuti a parlare e non è scappata via piangendo dopo essersi liberata". Infine, "i due si conoscevano da due anni circa perche' frequentavano gli stessi locali".