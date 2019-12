Schianto di Balotelli a Brescia? La Ferrari distrutta fa impazzire il web

Le immagini di una Ferrari distrutta sulla rampa di raccordo verso l'autostrada A4 a Desenzano hanno fatto il giro del web. La macchina, che è andata a sbattere contro un muro di cemento, ha provocato numerosi disagi al traffico e code per entrare in autostrada. Molti dei passanti hanno pensato, per via di una curiosa somiglianza, che al volante dell'auto sportiva ci fosse Mario Balotelli. L'incidente ha così avuto un'ampia eco, ma la verità è che il calciatore non è la persona coinvolta nell'incidente. L'attaccante possiede in effetti una Ferrari rossa (e anche una nera), ma i tifosi possono stare tranquilli: l'uomo accanto alla 'rossa' distrutta, benché in effetti abbia un fisico atletico, non è Balotelli.