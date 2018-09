Scienza, un milanese nella top 11: Giorgio Vacchiano scelto da Nature

Uno scienziato milanese tra i migliori 11 al mondo secondo Nature

Si chiama Giorgio Vacchiano, ha 38 anni, ed è uno degli 11 migliori scienziati al mondo secondo la rivista Nature. Vacchiano è ricercatore del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali dell'Università degli Studi di Milano, diretto dal professor Osvaldo Failla, ed è stato selezionato tra 500 profili esaminati. La prestigiosa rivista internazionale titola l'articolo pubblicato ieri, 19 settembre, 'Il mondo ai loro piedi', spiegando che gli 11 ricercatori "stanno lasciando il segno nella scienza", ciascuno nelle rispettive discipline di studio.

Vacchiano - scelto insieme a un'altra scienziata italiana, Silvia Marchesan dell'Università di Trieste - si occupa di Assestamento Forestale e Selvicoltura. Al centro della sua attività vi sono in particolare la gestione forestale, i servizi ecosistemici, le capacità di resistenza e resilienza delle foreste ai cambiamenti climatici, lo studio delle conseguenze di incedi boschivi e altri cosiddetti 'disturbi naturali' sulle foreste temperate europee.

Vacchiano ha un approccio innovativo: con i suoi studi, ha infatti aperto la strada all'uso della modellazione matematica per la gestione forestale, mentre l'attività di ricerca che sta conducendo ora si concentra nello specifico sull'ottimizzazione della gestione delle foreste per mitigare i cambiamenti climatici. Nature ha selezionato i migliori profili tra 500 ricercatori di tutto il mondo valutati secondo il Nature Index che, aggiornato mensilmente, traccia le affiliazioni di articoli scientifici di alta qualità, e il League of Scholars Whole-of-Web (WoW) ranking, che identifica i ricercatori più influenti utilizzando un algoritmo simile al PageRank di Google. L'analisi è stata condotta tra i ricercatori che hanno pubblicato almeno un articolo nelle 82 riviste del Nature Index nel 2017 e il cui primo documento scientifico sia apparso meno di 20 anni fa.

Gli 11 scienziati selezionati da Nature hanno mostrato una crescita delle citazioni anno su anno e hanno ottenuto un punteggio eccezionale nel ranking WoW che gli è valsa la prestigiosa menzione. Vacchiano ha trascorso 15 mesi lavorando sulla modellazione forestale per la Commissione Europea prima di approdare nel febbraio 2018 all'Università Statale presso il Dipartimento di Scienze Agrarie.