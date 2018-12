Sciolto il Consiglio comunale di Vizzolo, Nardelli commissario

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - In data 28 dicembre 2018 il Segretario Generale del Comune di Vizzolo Predabissi ha comunicato che è stata approvata la mozione di sfiducia presentata dal Consiglio Comunale nei confronti del Sindaco Sig. Mario Mazza. Ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo18 agosto 2000, nr.267 l’approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi dell’art. 141 del citato Decreto Legislativo. Il Prefetto di Milano, Renato Saccone, nelle more del decreto di scioglimento, ha nominato la dottoressa Cecilia Nardelli Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente.